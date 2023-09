Arturo Char solicitará cumplir con medida carcelaria en Barranquilla

A solo 16 horas de que el excongresista Arturo Char se entregó ante las autoridades colombianas en el aeropuerto Ernesto Cortisoz de Barranquilla , ya estaría preparando una solicitud para ser trasladado desde los calabozos de la Dijín en Bogotá hasta un centro carcelario de la capital del Atlántico.

Esto sería para cumplir con la medida de detención intramural, dictada el pasado miércoles 6 de septiembre por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante. Lo anterior sería amparado en su derecho a estar cerca de su familia por arraigo, teniendo presente que tras haberse mudado a Miami durante unos meses, este retornó a la capital del Atlántico en compañía de tres miembros de su familia

Aunque aún no se conoce a qué sitio será solicitado el traslado, el panorama no es claro para el excongresista. Por ejemplo, si su interés es el de estar en una guarnición militar, actualmente no hay cupo disponible en el batallón Vergara y Velasco de Malambo, pues el único espacio habilitado para recluso está siendo ocupado por Aida Merlano.

De hecho, ya está el precedente de Emilio Tapias, quien desde abril está solicitando el traslado a este sitio, el cual ha sido negado por el Ejército por no contar con espacio para recibirlo, pues no pueden tener a un hombre y a una mujer juntos en un mismo espacio.

Publicidad

Por otra parte está la Penitenciaría El Bosque, la cual contó hasta mayo de este año con un pabellón especial para exfuncionarios públicos con medidas de detención. Pero debido a denuncias de mal uso de permisos, fue cerrado.

Bajo este escenario, un eventual traslado del excongresista Char a Barranquilla, podría ser con destino a la cárcel La Modelo o a la cárcel distrital El Bosque; aunque no se descarta una eventual solicitud a la Segunda Brigada del Ejército.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: