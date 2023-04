Atracan al presidente del sindicato de maestros de Barranquilla: le robaron $13 millones

En pleno centro de la Barranquilla , capital del Atlántico, justo en una zona donde está prohibida la circulación del parrillero hombre, delincuentes en motocicletas asaltaron al presidente de la Asociación de Educadores de Barranquilla, José Ignacio Jiménez, y le robaron 13.780.000 pesos en efectivo.

El docente cuenta que el atraco se produjo minutos después de haber retirado el dinero, recursos que pertenecían a la organización sindical y que serían utilizados para la logística de la próxima marcha del primero de mayo, Día del Trabajador.

"Uno de ellos me apuntó, me encañonó y me dijo que le entregara la mochila. Yo se la di, pero yo los recursos no los llevaba ahí. Entonces otro (delincuente) le gritó que yo tenía la plata en la pretina y enseguida me puso el revólver en el pecho y me dijo: ¿te vas a hacer matar? Y fue ahí cuando le entregué el dinero", contó.

"Ese retiro era para gastos que tenemos que ir haciendo para la marcha, como la compra de las camisetas y el estampado de los paraguas que les entregamos a nuestros afiliados", añadió.

El profesor, que ahora dice temer por su vida, se quejó de que hace un mes a él le inmovilizaron su moto por circular con parrillero en esa zona prohibida, mientras ahora los delincuentes burlan esa medida para robar a diestra y siniestra.

Criticó, además, que “la delincuencia se tomó a Barranquilla, mientras la ciudadanía paga por un impuesto de seguridad mes a mes”.

