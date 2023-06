Autoridades identificaron a autores de extorsiones a estaciones de gasolina: alcalde Jaime Pumarejo

Tras el cierre de al menos cinco estaciones de gasolina en el área metropolitana de Barranquilla por los recientes atentados que dejan a un trabajador asesinado y otro herido y otro ataque a bala contra el club nocturno Siglo XXI, donde dos personas salieron lesionadas, el alcalde Jaime Pumarejo indicó que las autoridades ya tienen identificados a los autores de las extorsiones y que los operativos avanzan para capturarlos.

El mandatario dio a conocer que estos atentados fueron ordenados desde dos cárceles, por lo que ya se pidió que dichos delincuentes sean aislados. Ante esta situación Pumarejo nuevamente se fue contra el Inpec, pidiendo incluso su liquidación.

“Si no van a cumplir con su mandato legal pues liquidemos desde mañana esa institución que no cumple con lo único que tiene que hacer: cuidar a los presos y asegurarse que no sigan delinquiendo desde las cárceles”, enfatizó Pumarejo.

El mandatario indicó que las falencias advertidas en el sistema de justicia continúan y deben corregirse ya. El Congreso debe debatir y legislar con urgencia para darle herramientas a la justicia, Fiscalía y Policía e insistió en que “Quien use un arma para cometer un delito debe ir preso sin beneficios”.

