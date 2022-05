Bebé de un año murió ahogada en Santo Tomás, Atlántico

En Atlántico es materia de investigación por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia y de personal de criminalística la muerte de una bebé de un año y dos meses de nacida en el municipio de Santo Tomás.

La versión que entregó a la Policía Janeris Maldonado Gamero, madre de la menor, es que ella salió temprano este martes a llevar a sus otros dos hijos al colegio y en casa dejó dormida a su bebé, en compañía de su padre.

La joven madre, de 26 años, contó que al regresar se percató que la niña no estaba en la cama y, tras buscarla por toda la casa y sus alrededores, descubrió su cuerpo flotando boca abajo en unas aguas estancadas frente a su vivienda, ubicada en una zona de invasión aledaña al barrio Primero de Mayo.

Lo que se presume es que la niña se habría levantado y habría intentado ir caminando hasta la casa de su abuela, adonde solo se puede llegar atravesando un improvisado puente que construyó la comunidad sobre estas aguas.

La bebé fue trasladada al hospital de Santo Tomás, pero llegó sin vida, según confirmó el gerente del centro asistencial, Nelson García.

"No se sabe si la niña se cayó al montarse al puente o qué fue lo que sucedió, pero la mamá la encuentra como 10 o 15 minutos después de darse cuenta que ella no estaba en la casa y la llevan al hospital, pero llegó sin signos vitales. Los médicos trataron de reanimarla, pero no respondió a la reanimación", explicó el doctor.

Tras una revisión, García confirmó que la niña no presentaba ningún signo de maltrato que pudiera asociarse a un episodio de violencia.

