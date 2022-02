Bloquean vías en seis municipios del sur de La Guajira para reclamar inversión social

Desde la tarde del pasado miércoles se está registrando un bloqueo en seis municipios del sur de La Guajira, por parte de la Mesa Cívica de Paro junto a transportadores, quienes reclaman cumplimientos de acuerdos adelantados desde 2019, para la inversión en vías y puestos de salud del departamento.

Entre los municipios afectados por los bloqueos se encuentran Distracción, Fonseca, papayal, barrancas, san juan, el molino y Hatonuevo. En estos, fueron atravesados troncos de madera, llantas y letreros alusivos al paro y a los reclamos de la comunidad.

De acuerdo con Alejandro Vergara, directivo de la mesa, en julio de 2019 hubo una reunión con delegados de los ministerios, con los que acordaron un paquete de inversiones para mejoras en el servicio de energía, agua, aseo y saneamiento básico. Sin embargo, exponen que a la fecha no se han hecho efectivas las obras y que la comunidad sigue afectada.

“Aquí se está muriendo la gente de hambre. Estamos esperando respuesta sobre la represa del Río Ranchería. La mina del Cerrejón no está contratando a las personas guajiras porque están trayendo la gente de fuera y a los guajiros los están echando. Estamos exigiendo que el Gobierno cumpla con lo pactado y el bloqueo se levanta”, indica Vergara.

Entre los afectados están los trabajadores del Cerrejón, quienes no han podido desplazarse a la empresa por los bloqueos. Entre estos se encuentra Luisa Tamayo, quien afirma que desde la madrugada se están devolviendo los buses y por esto no ha podido desplazarse. “Incluso unos buses no pudieron salir ayer desde la mina, por lo que posiblemente hay personal que tuvo que pasar la noche allá”, explicó.

Frente a las denuncias por la posible presencia de personal venezolano entre los manifestantes, Tamayo confirmó que sí hay personal extranjero, pero que estos no son los líderes del bloqueo. Sin embargo, no pudo establecer si a estas personas les están pagando el día para que permanezcan en el sitio junto a los sindicalistas, tal como usuarios han estado denunciando en redes sociales.

#AEstaHora Reportan bloqueos viales al sur de La Guajira, en por lo menos seis municipios, por parte de ciudadanos y transportadores que exigen al Gobierno cumplimiento de acuerdos para inversión social. #VocesySonidos pic.twitter.com/4n6LRUviQ5 — BLU Caribe (@BLUCaribe) February 3, 2022

Comunidad afectada en el sur de La Guajira por bloqueos en cerca de seis municipios se desplazan a pie hacia escuelas y trabajos, ante la dificultad para utilizar transporte público. Policía está en las zonas de la protesta, donde hay vallas y letreros instalados. #VocesySonidos pic.twitter.com/k8TclxyS6C — BLU Caribe (@BLUCaribe) February 3, 2022