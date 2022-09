Campesinos en Palmar de Varela, Atlántico, protestarán tras afectaciones por el taponamiento de vías

Incomunicados continúan los campesinos de Palmar de Varela, Atlántico, tras fuertes lluvias que generaron el taponamiento de las vías que comunican a cuatro veredas con la cabecera municipal. Ante la falta de respuesta tras los continuos llamados de emergencia, al menos 150 de ellos protestarán en la Ruta Caribe, a la altura de la empresa InterAseo, desde las 6:30 de la mañana de este lunes, 26 de septiembre.

Las vías de las veredas El Limón, Los Bajos, Piriñangue y Marcos Pérez se encuentran gravemente afectadas por las fuertes lluvias de éstos últimos días; las carreteras comunican con el casco urbano de Palmar de Varela. La situación tiene en vilo los sustentos económicos de las familias campesinas en zona rural del municipio.

Publicidad

Con la pérdida de cosechas por no poder salir a la carretera a comercializarlas, los campesinos aseguran que hasta tanto no les ayuden a enfrentar la situación invernal, se irán a las vías de hecho y bloquearán la doble calzada que comunica a los municipios de Palmar de Varela, Sabanalarga, Sabanagrande y Santo Tomás.

Cesar Sandoval, líder cívico del municipio de Palmar de Varela, aseguró que "los afectados de las vías terciarias de las veredas Los Bajos, El Limón, Marcos Pérez y Piriñangue, ya están cansados de esta situación, ya que no han han podido sacar sus cosechas para poder venderlas en la carretera, lo que ha afectado —en gran medida— sus sustentos económicos".

Asimismo, Sandoval expusó que tras la ampliación de la doble calzada, las aguas "ya no tiene por donde salir", lo que ha generado que no haya canales para que puedan drenar y no se represen: "Es una situación compleja porque entendemos que las obras viales deben hacerse para mejorar la conectividad de los municipios, pero el desarrollo no puede ir a espaldas de los campesinos del departamento del Atlántico".

Para Pedro Pablo Caballero, campesino de la vereda El Limón, es un problema que se tiene con las vías, ya que los carros de mulas, las motocarros y demás vehículos no pueden transitar y el alcalde de Palmar de Varela, Galdino Orozco, ha hecho anuncios de arreglos, pero, no se ve nada", alegó.

Publicidad

Le puede interesar: Bamm podcast