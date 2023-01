Capturado por homicidio de contratista de Air-e rompió su silencio en audiencia en Barranquilla

En medio de un hecho inusual en las diligencias realizadas en los juzgados de Barranquilla , el indiciado por la presunta muerte del contratista de la empresa Air-e, Jesser Josué Altamar, dió una declaración libre y espontánea, narrando su versión de los hechos que son materia de investigación por parte del delegado de la Fiscalía que lleva el caso.

El juez 14 Penal Municipal de control de garantía luego de recordarle sus derechos permitió a Jesser Rodríguez Altamar contar su relato, en donde indicó que luego de pedirle al contratista que realizó el corte de energía en una vivienda equivocada, tal y como ya se había conocido, fue este quien lo incitó a pelear buscando en su vivienda en compañía de su hermano y uniformados de la policía.

“En estos momentos el señor me dice, ahora sí, por qué no me amenazas con un cuchillo o vamos a darnos ‘trompa’ que tal, y yo le dije y por qué vienes con esta actitud a mi casa a buscarme problemas con policía a ti que te he hecho, ven vamos a darnos golpes 5 minuticos para ver qué es lo que tú quieres y estando el policía ahí nos dejó pelear y no se metieron, él comenzó a golpearme en la cara, ¿por qué nunca nos detuvieron ?”, expresó el sindicado Jesser Rodriguez Altamar, en medio de la audiencia preliminar

En su relato el joven de 22 años manifestó “que en este caso debe haber justicia y una investigación de los hechos para que se recojan las pruebas, yo estoy pidiendo que esto fue un homicidio simple de ira e intenso dolor, y que se me dé detención domiciliaria. Además, el hecho no fue a las 3:45 de la tarde, ellos llegaron a mi casa después de las 12 del mediodía y las cosas sucedieron delante de los policías que llegaron y el hermano tenía una camiseta gris”.

Según los hechos registrados, el contratista Rudy Narváez resultó herido de gravedad en las horas de la tarde del pasado jueves, 29 de diciembre, en el barrio Simón Bolívar, en la localidad suroriente de Barranquilla y producto del ataque, el contratista sufrió una herida en la pierna izquierda, afectando la vena femoral, según informe médico.

El contratista herido fue remitido al Paso Simón Bolívar, pero debido a la gravedad de la herida fue llevado al centro asistencial Camino Adela de Char, en donde murió por un paro cardiorrespiratorio producto de la letal herida el pasado 31 de diciembre.

El abogado Álvaro Darío Ibáñez solicitó a la Fiscalía el traslado inmediato del procesado por una presunta violación de sus derechos humanos y malos tratos en la estación de policía de Simón Bolívar donde permanecerá recluido a la espera de las audiencias. El juez 14 municipal del caso programó para la próxima semana la decisión de enviar o no a prisión al procesado Jesser Josue Rodriguez Altamar.

