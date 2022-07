Concejales de Barranquilla cuestionan a ministra de Transporte por mal estado del Ernesto Cortissoz

Una nueva polémica se encendió en Barranquilla tras las recientes quejas por el "mal estado" en algunas zonas del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz . A través de su cuenta de Twitter, el concejal Richard Fernández dio a conocer que el área de entrega de maletas no contaba con servicio magnético, por lo que 'mano a mano' fueron entregados los equipajes a cada uno de los pasajeros.

Ante el malestar que generó la situación, múltiples usuarios procedieron a compartir fotografías y videos del 'penoso' momento que vivieron por una "falla mecánica", según confirmó el Grupo Aeroportuario del Caribe, concesión a cargo del Ernesto Cortissoz de Barranquilla.

Pese a las explicaciones que entregó la terminal aérea, cuyo inconveniente fue superado a lo largo de este sábado, los concejales volvieron a poner 'la lupa' en el Cortissoz, cuestionando la labor que, hasta ahora, ha hecho la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, cuya gestión ha sido poca para un proyecto de tal envergadura, según los cabildantes.

"Es inadmisible que sigan presentándose fallas en un aeropuerto internacional como el Ernesto Cortissoz. No entiendo como la Contraloría General de La Nación no ha hecho hallazgos de los multimillonarios recursos que se invirtieron, según la concesión, porque es plata no se ve", alegó Samir Radi , concejal por el partido Cambio Radical.

Por otro lado, Antonio Bohórquez señaló que era "justo y necesario" revisar el detalle del contrato de concesión, dado que el Grupo Aeroportuario del Caribe podría estar eximido de sanciones, y como no es sujeto de control político, no ha entregado el aeropuerto que merece una ciudad como Barranquilla.

"Es lamentable lo que sucede con el aeropuerto de Barranquilla, ya que nos resta desarrollo y competitividad. Yo quisiera invitar a un diálogo a la ministra de Transporte para que nos expliqué cuál es el 90% del avance en las obras que ella asegura tienen los trabajos de modernización", señaló.

A su turno, congresistas del Atlántico también han salido 'al paso' para dar su opinión respecto a las labores en el Ernesto Cortissoz. El senador barranquillero José David Name, aseguró que "poco o nada ha hecho la ministra por Barranquilla. Uno pensaría que con ministra barranquillera las cosas serían mejor para nuestra ciudad, pero nos equivocamos".

