Crecen las quejas contra MiRed, la IPS del Distrito

Luego de cuatro meses de haber iniciado MiRed como operador de Salud del Distrito de Barranquilla, crecen las quejas por parte de los usuarios sobre el servicio de la IPS.

Entre las principales quejas se resalta la demora en la asignación de citas para medicina general y especialistas, además de la falta de medicamentos y la no entrega de la dosis recetadas por los profesionales de la salud.

Sobre el tema, en el programa Vive Barranquilla de BLU Radio, habló Ulahy Beltrán, especialista en gerencia de servicios de Salud, el cual manifestó su preocupación ante el modelo de MiRed la cual, según el profesional, está presentando problemas en el acceso efectivo por parte de los usuarios a la red pública de Barranquilla y el pago oportuno a proveedores de servicios de insumos y elementos requeridos para la atención.

“Parece ser que no se está viendo el pago oportuno a proveedores, aunque exista músculo financiero y capital de trabajo definido”, aseguró Beltrán.

A su vez, el especialista sugirió para mejorar el servicio de dicho operador, “incorporar dentro de los beneficios y actividades de la Secretaría de Salud del Distrito, a las personas que son del régimen contributivo”.

Asimismo, propuso que también “se incluyan zonas de la ciudad que no se encuentran beneficiadas con el esquema de salud pública que si se brinda en otros sectores para que toda la ciudadanía goce de las bondades de la gerencia en salud del Distrito”.

“Hay que arreglar el problema del pago a proveedores porque no vale la pena que se atienda a personas y no se les pague oportunamente porque todo el derecho a salud no se va poder garantizar”, finalizó Beltrán.