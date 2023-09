Defensa de Nicolás Petro arremete contra la Fiscalía por presunta filtración de sus declaraciones

Un duro cuestionamiento lanzó Stewing Arteaga —uno de los abogados que adelanta la defensa penal de Nicolás Petro — contra la Fiscalía General de La Nación, por la presunta filtración de las declaraciones que el ex diputado le entregó al ente judicial, en medio de la denominada 'matriz de colaboración' que el hijo del presidente Gustavo Petro anunció en audiencias preliminares.

Tras conocerse públicamente que Nicolás Petro reconoció que el jefe de Estado "sí sabía" sobre el ingreso de dineros irregulares en el marco de la campaña presidencial durante 2022 en la región Caribe, el equipo jurídico ‘salió al paso’ para alegar que todo se trata de una campaña de “desprestigio” y una medida "desesperada” del ente judicial.

Arteaga, además, alegó que esto demostraría que la Fiscalía no cuenta con pruebas respecto a lo manifestado por su cliente, por lo que el fiscal del caso habría decidido filtrar los testimonios que se entregaron en medio del preacuerdo que buscaba el ex diputado.

"Este tipo de filtraciones no tienen ningún otro objetivo que el show mediático. Si esas declaraciones y conversaciones que se adelantaron con la Fiscalía General de La Nación no se concretaron y no se convalidaron ante un juez, quedan simplemente en una conversación. Se nota que es una medida desesperada ante lo evidente, y lo evidente es que tienen un caso que no tiene piso ni fundamento, carece de cualquier validez dentro del proceso penal", dijo.

En este sentido, Arteaga catalogó como una “conducta malintencionada” la presunta filtración de la declaraciones, anunciando que evalúan opciones para emprender acciones legales contra el ente investigador.

"Estamos evaluando las opciones, pero lo más probable que sí. Hay que tener en cuenta que el Estado, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, debe comportarse de una manera ética y responsable. El Estado no puede pretender al que considera deshonesto, comportándose deshonesto", dijo.

Finalmente, confirmó que ya hubo una primera conversación con el ex diputado por el Atlántico, Nicolás Petro, al que le habrían hecho saber que las presuntas filtraciones no tendrían “asidero” dentro del proceso penal.

