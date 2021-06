Denuncian que alcalde de Cartagena violó protocolos en reunión el día que anunció que tenía COVID

El pasado jueves 3 de junio a las 7:30 de la noche el alcalde de Cartagena, William Dau , anunció que era positivo para COVID-19. Ese mismo día, pero en horas de la mañana, según denuncia Jhon Rojas, un líder comunitario del barrio Nelson Mandela, el mandatario sostuvo una reunión con él y otros líderes en la que violó protocolos de bioseguridad.

En diálogo con BLU Radio, Rojas relató que el mandatario cartagenero se quitó, en repetidas ocasiones, el tapabocas en medio de la reunión, que se extendió por más de una hora, y hasta se despidió de mano y abrazo de algunos asistentes al encuentro programado para abordar la situación del hospital de Nelson Mandela.

“A mí me pareció un acto muy irresponsable de parte de alcalde William Dau, porque si él sabía que estaba esperando un parte médico para ver si era positivo o no a COVID, entonces él no debió permitir que la reunión se realizara y, mucho peor, violar los protocolos de bioseguridad, quitarse el tapabocas, fumar delante de nosotros y mucho menos saludar a la gente”, aseguró el líder comunitario y gestor cultural.

Para Rojas, quien vive con su madre que es una adulta mayor diagnosticada con diabetes, lo más alarmante es que hasta el momento ni la alcaldía ni la autoridad sanitaria de la ciudad se han puesto en contacto con él para realizar algún tipo de seguimiento o cerco epidemiológico.

“No nos han llamado, no se han puesto en contacto con nosotros para brindarnos las garantías de hacernos una prueba COVID. Yo estoy aquí en mi casa con mi dos hijas pequeñas y mi mamá, confiando en que todo saldrá bien, pero también preocupado”, sostuvo.

Desde la Alcaldía de Cartagena no se han pronunciado oficialmente sobre esta denuncia. Una fuente consultada por BLU Radio señaló que la alcaldía ha ido contactando a todas las personas que tuvieron contacto directo con el alcalde en los últimos días y que en cualquier momento estarán llamando a los líderes de Nelson Mandela.

“El Dadis (Departamento Distrital de Salud) tiene la lista de todas las personas que estuvieron reunidas con él y se está haciendo el cerco epidemiológico”, señaló.

El mandatario es asintomático

Desde que anunció que era positivo a COVID-19, El alcalde William Dau reveló que no ha tenido ningún síntoma de la enfermedad. En su reemplazo y para cumplir la incapacidad de la ARL, el mandatario designó como alcalde encargado al secretario del interior, David Múnera.

“Sigo en casa, confinado por COVID, me siento bien, no tengo síntomas en lo más mínimo, estoy monitoreando permanentemente y me siento muy bien”, aseguró el mandatario el pasado viernes en un video difundido por la oficina de prensa de alcaldía.