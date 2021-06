Alcalde de Cartagena William Dau dio positivo a COVID-19

El alcalde de Cartagena, William Dau, anunció que es positivo a COVID-19. El mandatario cartagenero de 69 años, dio a conocer que, tras realizarse el pasado martes una prueba PCR, este jueves confirmó que es portador del virus.

“El martes me hice dos pruebas: una prueba rápida y otra PCR, el resultado de la prueba rápida fue negativo, pero hoy me entregaron la PCR confirmando que estoy COVID positivo. Inmediatamente me vine para mi casa y estoy esperando un médico de la EPS que viene a examinarme”, relató.

El alcalde Dau, quien hace un mes recibió la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, precisó que hasta el momento es asintomático.

“No tengo ningún síntoma, ni dolor de cabeza, ni siento nada raro, hace un mes, el 4 de mayo, me pusieron la segunda dosis de la vacuna Pfiezer, y me siento divinamente”, expresó.

El mandatario anunció también que seguirá despachando desde su casa, donde por supuesto permanecerá aislado.

“Yo pienso seguir despachando desde mi casa, ya que estoy en mis cabales, estoy perfectamente lúcido, no tengo síntomas

alguno”, dijo.

Cartagena ha registrado a la fecha más de 86 mil casos de COVID-19. La ocupación de camas UCI se encuentra al 94%.