Detrás de corrupción en Cartagena están el 'Turco' Hilsaca y el contralor de la ciudad: alcalde Dau

El alcalde de Cartagena, William Dau, fue protagonista en redes sociales gracias a sus declaraciones a través de una transmisión, en la que ataca a la Fiscalía, la Procuraduría y Contraloría , a quienes señala de no hacer nada por frenar la corrupción.

El alcalde Dau habló en Mañanas BLU, quien aclaró que las palabras que utilizó a través de su comunicación en las redes, sirvió para que su mensaje anticorrupción haya sido escuchado.

El mandatario de la capital de Bolívar, declaró que las instituciones que menciona no sancionan a nadie ni actúan de acuerdo a su labor de órganos de control y puntualmente, se refirió al contralor (E) de Cartagena, Rafael Castillo, quien sería una ficha de la actual presidenta del Concejo, funcionaria que fue detenida por tener un kilo de cocaína en el vehículo que se desplazaba.

A su vez, el alcalde de Cartagena aclaró que ha denunciado a Adriana Hernández, una trabajadora del Concejo que cuenta con varios contratos y licitaciones. Dicha funcionaria sería la esposa del contralor, a quien habrían puesto en el cargo para que pase por alto los contratos de su pareja, revela el mandatario.

Por otra parte, en medio de su denuncia sobre la corrupción en la ciudad, el alcalde menciona que detrás de todas estas situaciones, como la generada por la presidenta del Concejo, Gloria Estrada, estaría la empresaria Enilce 'La Gata' López.

Además de ella, otro reconocido personaje que estaría implicado en la corrupción que victimiza a la ciudad es el 'Turco' Hilsaca.

"La ciudad de Cartagena es muy pequeña para el 'Turco' Hilsaca. y William Dau. Ellos quieren recuperar, me refiero a toda la clase politiquera mala que quiere recuperar el poder, todo el mundo sabe quienes son los financiadores. Y no me refiero solamente al 'Turco' Hilsaca., hay mucha otra gente que están metidos en esto", expresó el alcalde.

El mandatario también mencionó al esposo de la presidenta del Concejo detenida, quien compraría contratos en las localidades de la ciudad.

Escuche la entrevista completa al alcalde Dau en Mañanas BLU: