"Dian y Fuerza Pública no deben estar en nómina del narcotráfico": Petro sobre violencia en Caribe

“¿Por qué la tasa de homicidios se ha duplicado en el Caribe?”: con esta pregunta, el presidente Gustavo Petro, se refirió a la escalada violenta que atraviesan los departamentos de la región, atribuyendo el aumento de los homicidios a la cercanía de las ciudades principales con los puertos locales, utilizados como “rutas de droga” y manejadas por el narcotráfico para la salida de embarcaciones de coca.

El jefe de Estado señaló que “¿Por qué en otras ciudades del país los homicidios van a la baja y en las ciudades de la región están al alza? Algo está pasando y esto es atribuible a lo que está pasando en nuestra región: pobreza, hambre y la entrega del territorio a las mafias locales”.

Además, indicó que “el Estado está ayudando a que los puertos se conviertan en salidas de cocaína a través de grandes embarcaciones, pues en lugar de garantizarle los derechos a la gente, se está ayudando a que les quiten sus derechos por un Estado que está en función de la violencia y la corrupción desmedida”.

Gustavo Petro refirió a la incautación de más de 7 toneladas de cocaína en el Puerto de Cartagena, Bolívar, señalando que “eso explica por qué los jóvenes se están matando en las ciudades del Caribe, porque están en medio del control de las mafias locales que utilizan los puertos como unos escenarios de droga”.

“La Dian no puede estar al servicio de los narcotraficantes. Asimismo, la Policía no puede estar en la nómina de los clanes de la mafia, como tampoco los jueces y magistrados. Es la hora de La Paz Total, y tenemos que procurar que nuestro Estado quede libre de la actividad del narcotráfico, pues el territorio no es de los poderosos, es de las clases populares, de la gente, del ciudadano de a pie”, finalizó.

