Dos buques fueron desviados en Año Nuevo del puerto de Barranquilla

La Asociación de Puertos del Atlántico confirmó que el pasado 1 de enero fueron desviadas dos embarcaciones hacia los puertos de Santa Marta y Cartagena, las cuales movilizaban más de 30.000 toneladas de material entre acero y fertilizantes. Esto se habría dado por los problemas de profundidad presentes en el canal de acceso al puerto de Barranquilla.

Lucas Ariza, director de Asoportuaria, aseguró que Dimar autorizó un calado operacional entre 6,5 y 7 metros ante la poca profundidad del canal de acceso, pese a los trabajos que está adelantando la draga china en la zona. En consecuencia, ya fueron desviados los primeros buques en este 2022.

“Con un calado entre los 6.5 y los 7 metros se limita las operaciones. El 1 de enero de este año se desviaron los primeros dos buques con cerca de 30.000 toneladas de acero y fertilizantes. Ya ni siquiera el buque puede aligerar para traer la carga luego, es que la carga se va por completo a otros puertos como Santa Marta y Cartagena. Esto es algo que no podemos normalizar o dar por sentado que es la realidad del puerto”, indicó el directivo gremial.

Ariza apuntó que los trabajos de la draga no están dando los resultados esperados, por lo que en recientes días se presentó una solicitud de que fuera removido de la dirección de Cormagdalena el ingeniero Pedro Pablo Jurado, quien respondió que las gestiones necesarias para el puerto han sido adelantadas y que no se separará del cargo. Sin embargo, para el 3 de enero seguían los retos en el canal de acceso por la presencia de un buque que no había podido entrar.

“No solo es el desvío de estos dos buques, este 3 de enero también hay un buque de Diesel que se encuentra en la zona de fondeo esperando que exista mejoras en las condiciones para poder ingresar y no tenemos información de las batimetrías para saber si esto va a suceder, manifestó.

El directivo de Asoportuaria resaltó que en el año 2021 no se pudieron tener las condiciones mínimas para la competitividad del puerto aun teniendo draga en funcionamiento.