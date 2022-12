El drama de las familias indígenas Yukpa en Atlántico: hasta una niña nació a la intemperie

Con escaso un mes de nacida, la pequeña Saraí es el enorme ejemplo de cómo la vida se abre paso ante la adversidad y, también, la gran muestra de las inclemencias a las que parecen estar condenados los indígenas de su comunidad Yukpa una vez salen de sus territorios, aun cuando abandonar sus resguardos en la Serranía del Perijá haya sido, precisamente, para darles un mejor futuro a sus hijos.

La bebé Saraí nació entre los improvisados cambuches donde ahora intentan resguardarse su amplia familia Yukpa, a un costado del puente de la Circunvalar con Murillo, diagonal al estadio Metropolitano de Barranquilla.

Su madre recuerda esa madrugada en la que dio a luz a la intemperie con la sola ayuda de otra mujer que se convirtió en partera por un día.

"A mí me dio dolor a las 2:00 de la mañana y la tuve a las 4:00 con la colaboración de una señora que me atendió el parto y me ayudó a cortarle el ombligo", contó la mujer, quien a la fecha no ha recibido atención médica ni para ella ni para su hija.

"Lleva un mes y ni la alcaldía ni el Gobierno le ha dado ni un pañal. Hemos recibido apoyo, pero solo del pueblo", aseguró Reinaldo Balbuena, líder de la comunidad.

Y es que un grupo de mujeres, como Ruth Alvarado, han liderado donaciones a favor de estas familias, en especial de los niños que están en delicadas condiciones.

"Hay muchos insectos ahí donde ellos están viviendo, entonces los niños han presentado fiebre y tienen problemas de la piel", afirmó Ruth.

Este 23 de diciembre, un grupo de mujeres de Soledad les hará un desayuno y entregará regalos de Navidad a estos niños, pues sus familias apenas sobreviven con la venta de las artesanías que tejen con palma de iraca.

Más voces de indígenas Yukpa

Dionisio Romero, indígena yukpa, pide ayuda a autoridades colombianas para que él y su comunidad puedan conseguir un lugar donde vender sus artesanías. Viven ahora a la intemperie en Barranquilla con sus hijos porque crisis de Venezuela los hizo emigrar.

Romero dice que están dispuestos a volver a Venezuela, si ambos gobiernos les ayudan a que ellos sigan viviendo en su país y puedan venir un par de días a vender sus productos y llevar alimentos a sus casas.

Asunción Romero, de 48 años, teje en iraca una lámpara en el puente del estadio Metropolitano de Barranquilla. Dice que al día hace hasta 10 productos como este para venderlos con precios que oscilan entre los 10.000 y 20.000 pesos.

