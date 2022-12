El Gobierno parece que no tuviera corazón: Char sobre crisis de Electricaribe

El alcalde de Barranquilla,, volvió a cuestionar la intervención del Gobierno Nacional a Electricaribe refiriéndose a este proceso como

“el remedio peor que la enfermedad”. Dijo que la inyección de más de $730 mil millones es solo “pañitos de agua tibia”.

Char aseguró que la millonaria inversión llegó en buena hora para prevenir un apagón,

pero inisitió en que lo que se necesita es un nuevo operador y la inversión de 7 billones de pesos en la red eléctrica de la costa.

“Estamos exigiendo más al Gobierno, no solamente que nos tire un pañito de agua tibia de $730 mil millones, eso no va a resolver de fondo el problema estructural de Electricaribe; el gobierno nacional parece que no tuviera corazón”,

manifestó.

Carlos Pantoja, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos ACIEM capítulo Atlántico, en días anteriores, había dicho que “la inversión de 7 billones de pesos en la red únicamente se puede dar a largo plazo” y que “700 mil millones del gobierno nacional, cada año, ayudaría a resolver grandemente la crisis”.

“Lo que le pido al Gobierno Nacional es que, de una vez por todas, rápidamente escoja a un operador con músculo que le invierta los 7 billones de pesos, pero no sé qué fue peor, si el remedio o la enfermedad, creo que la nación de alguna manera nos está empobreciendo”, agregó Char.