El Gobierno, que se ponga las pilas, si no le marchamos de frente: Char sobre Electricaribe

El alcalde de Barranquilla Alejandro Char hizo duros pronunciamientos sobre el servicio que está prestando la empresa Electricaribe en la región Caribe y le pidió al Gobierno nacional apersonarse del tema.

“Si no se ponen las pilas con Electricaribe, así como fui capaz de echar a Electricaribe a patadas de Barranquilla, le voy a decir al Gobierno que se ponga las pilas, sino le marchamos de frente para que se haga justicia con los hogares barranquilleros”, sostuvo el alcalde Char.

El pronunciamiento lo hizo por los altos costos en facturas en barrios del suroccidente de la ciudad, donde han llegado recibos con costos superiores a los 200 mil pesos.

“Quiero decirles una cosa, yo no estoy contento con lo que hace el Gobierno en los barrios de Barranquilla, en especial en los hogares barranquilleros, lo que hace Electricaribe con nuestra gente”, indicó Char.

“Cogimos a Electricaribe y la sacamos del Caribe colombiano pero les confieso con toda honestidad, yo no sé si fue peor la enfermedad, que el remedio, el presidente Santos vino a Barranquilla, me escuchó y liquidó esa empresa pero resulta que esa empresa la maneja el Gobierno pero yo no sé si el Estado peor que el propio Electricaribe”, precisó Alejandro Char.

