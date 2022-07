“El mar está hablando”: angustiada, directora del Ideam pide buscar refugio por tormenta Bonnie

La tormenta tropical Bonnie avanza por el Mar Caribe con una velocidad de 31 kilómetros por hora y está registrando vientos que tienen una fuerza de hasta 65 kilómetros.

La situación es tan crítica que el gobernador de San Andrés, Everth Hawkins, y la directora del Ideam, Yolanda González, hicieron un llamado a los habitantes y turistas que se encuentran en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para que se refugien ante el incremento de los fuertes vientos.

“Las olas van a ser bastante elevadas y queremos que las personas que tengan afectaciones o que estén muy cerca al mar se trasladen al refugio más cercano o a donde algún familiar que tenga una casa mucho más segura hacia el interior. Rogamos ese favor para que podamos salvar la vida y salvar a los niños”, enfatizó el gobernador Hawkins.

Igualmente, la directora del Ideam, Yolanda González, alertó sobre los fuertes vientos que se presentan en la isla.

“El mar ya está hablando, escuchémoslo por favor, no lo piense más. Desplácese rápidamente desde la playa a un lugar muy seguro. Si usted no ha llegado al albergue rápidamente, tenemos tiempo todavía. Las olas están incrementándose significativamente, por favor no estén en las ventanas, vayan a las paredes más seguras”, indicó.

De igual forma, al finalizar el Puesto de Mando Unificado para el seguimiento de la tormenta tropical Bonnie, el ministro de ambiente, Carlos Correa, habló sobre el plan de contingencia que adelanta el gobierno nacional para reducir las afectaciones de este fenómeno.

“Cuatro albergues habilitados en Providencia, las viviendas que se han ido reconstruyendo hoy sí sirven también de albergues. Planes de comunicación para poder mantener a la comunidad tranquila con información real”, indicó.

Ante los riesgos de inundación, vendavales y tormentas eléctricas, la gobernación de San Andrés tomó la decisión de extender el toque de queda hasta mañana, hacia las seis de la mañana. Sin embargo, las autoridades seguirán monitoreando el avance de este fenómeno para determinar si se deben tomar nuevas medidas que eviten afectaciones mayores.

