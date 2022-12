Electricaribe está en cuidados intensivos: gerente del Plan 5 Caribe

De acuerdo con Edgardo Sojo, gerente del Plan 5 Caribe, la empresa Electricaribe está en cuidados intensivos, lo que para él quedó en evidencia luego de que la compañía no hubiese pagado la totalidad de los dineros que le debe a XM, lo que solo alivia por unos días la posibilidad de que haya apagones en la región Caribe.

El representante gremial consideró en diálogo con Vive Barranquilla que el Gobierno no permitirá que la Costa tenga que exponerse a racionamientos programados durante el día, porque el operador del servicio de energía no responde por sus deudas.

"El deber ser, según la Creg, es que el racionamiento se haga si no paga Electricaribe, pero Gobierno no lo va a permitir. Es poco práctico hacer un apagón. Además que legalmente no es viable", indicó Edgardo Sojo.

A su vez, Antonio Bohóquez, miembro del Frente Cívico en defensa de Barranquilla, señaló que "es fuera de consideración" el creer que el Gobierno va a permitir razonamiento en región Caribe.

A esto, Carlos Diago, experto en asuntos energéticos, apuntó que los usuarios son espectadores de "un circo", en el que Electricaribe, el Estado y los políticos juegan diferentes papeles. Planteó que tampoco cree que vaya a haber intervención, menos ahora que el rey de España intervino en el asunto.