Emilio Tapia no se quedará en Barranquilla, deberá ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad

Aun cuando dejó claro que los riesgos que hoy afronta Emilio Tapia se deben a su presunta reincidencia en la comisión de delitos, un juez de control de garantías de Bogotá consideró que el excontratista debe ser recluido en una cárcel de máxima seguridad debido a su condición de testigo clave en diversos procesos que lleva la Fiscalía.

Tras verse involucrado en el desfalco del Ministerio de las TIC a través del polémico contrato con Centros Poblados, Tapia recibió orden de reclusión en la cárcel La Modelo de Bogotá.

Sin embargo, su defensa pidió que fuese trasladado a una guarnición militar en Malambo, Atlántico, o a una cárcel en Barranquilla, alegando problemas de seguridad y salud, así como su arraigo en esta ciudad, donde mantiene a sus tres hijos menores de edad.

No obstante, el juez 35 con funciones de control de garantías negó esta solicitud y sugirió que, precisamente por el riesgo que representa ser testigo de la Fiscalía, Tapia deberá ser enviado a una cárcel como Cómbita (Boyacá), La Picota (Bogotá) o La Tramacúa (Valledupar).

“El despacho considera que el establecimiento sugerido por la defensa en Barranquilla no es procedente. Lo que sí es procedente es su internamiento en una cárcel de máxima seguridad, pero como este juzgado no tiene manera de acceder a la disponibilidad de cupos carcelarios, entonces el juzgado ordenará al director del Inpec para que determine el traslado, independientemente de su ubicación, en los próximos 15 días”, expresó el juez durante la audiencia de este viernes.

El despacho consideró que ordenar la reclusión de Tapia en un centro militar no es pertinente e insistió en que debe ser en un establecimiento penitenciario, porque el Inpec no solo está para vigilar que no se fuguen, sino también para que velen por la seguridad de los detenidos.

