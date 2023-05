"Es una burla y un golpe muy duro para nosotros": víctimas sobre libertad de Salvador Arana

A pesar de que Salvador Arana reconoció su vinculación con el paramilitarismo y confesó su participación en casos como el crimen del alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, las víctimas del conflicto en Sucre sienten que el exgobernador no ha cumplido del todo su compromiso con la verdad y, por lo tanto, no comparten la orden de libertad que le concedió la JEP recientemente.

En una resolución, la Jurisdicción Especial para la Paz consideró que Arana es “merecedor del beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada, al haber realizado aportes a la verdad en relación con los hechos por los que fue condenado y procesado”, y en relación con otros casos de “macrocriminalidad y victimización sucedidos en Sucre, entre los años 1996 a 2006”.

Sin embargo, otra es la opinión de víctimas como Juan David Díaz, hijo del asesinado alcalde Eudaldo Díaz, quien afirma que Arana no ha contado todo sobre el crimen de su padre y otros hechos en los que estaría involucrado.

"Es una burla y un golpe muy duro para nosotros, las víctimas, ver que Salvador Arana es premiado con una salida de la cárcel, la cual no se ha ganado, porque hemos venido denunciando que no ha hecho méritos para esto", dijo Juan David.

Publicidad

"Él (Salvador Arana) no ha hablado de sus testaferros, de sus cómplices, incluso en el crimen de mi padre no dijo con quién se reunió, demostrando que no está comprometido con la verdad", añadió.

Salvador Arana ha estado recluido en la cárcel de alta seguridad de La Dorada, Caldas, y aunque ahora fue ordenada su libertad, la JEP dice que la misma se otorga “de manera condicionada y no implica que su situación jurídica sea definitiva, por el contrario, el compareciente deberá seguir cumpliendo con los estándares de verdad, reparación y no repetición”.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: