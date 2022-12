Este viernes darán el último adiós al sargento fallecido en medio de un incendio en Barranquilla

Una dolorosa despedida es la que se espera desde las 4:00 de la tarde de este viernes, en medio de lo que será el sepelio del sargento de 53 años, Javier Enrique Solano Ruíz, bombero fallecido en medio de la emergencia presentada en el muelle Compas en la madrugada de este miércoles.

Sus honras fúnebres se llevarán a cabo en el Parque Cementerio Los Olivos, vía Puerto Colombia, Atlántico, en el que sus familiares, amigos, conocidos y hasta compañeros de trabajo, le rendirán un homenaje por sus más de 25 años de servicio en el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla.

Karolay Sánchez, una de sus hijas, y quien siguió los pasos de su padre al ingresar también al cuerpo de bomberos, pero del municipio de Malambo, Atlántico, aseguró que siempre recordará de su padre la vocación de servicio, lo que lo llevó a ser destacado y entrañable entre su equipo de trabajo, quienes siempre lo verán como "el gran jefe".

"Son más de 25 años de servicio y eso fue lo que me llevó a ingresar al cuerpo de bomberos porque vi ese amor por servirle a los demás. Es doloroso ver partir a alguien que siempre pensaba en los demás, en ayudar, en brindar ayuda, no lo he podido superar aún", contó entre lágrimas en la funeraria Los Olivos.

Otra de sus hijas, Shirley Solano, de 25 años, contó que la emergencia la conoció por las noticias cuando despertó, sin siquiera imaginarse que su padre había sido el bombero que ingresó de primero a la conflagración y falleció tratando de apaciguar las llamas en momentos en los recibió el impacto de una estructura metálica.

“Nosotros nos levantamos y nos enteramos de la emergencia, pero nunca nos imaginamos que mi papá había fallecido. ¿Te imaginas levantarte con esa noticia? No lo podemos creer, seguimos en shock, estamos destrozados porque no sabemos aún qué pudo originar la conflagración”, contó.

Es así como Shirley, Karolay, su hermano Leonardo, y otra joven de 18 años, hija de un segundo matrimonio, lamentan que su padre haya muerto en un turno que estaba cubriendo, pues un teniente de la institución se encontraba de vacaciones, mismas de las que iba a disfrutar el sargento Solano a partir del viernes, 23 de diciembre.

El sepelio del sargento Javier Enrique Solano Ruíz se dará también con el acompañamiento de funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla, recordando que la administración local asumirá los costos que acarrearán sus honras fúnebres.

