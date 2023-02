Excoronel Benjamín Núñez reconoció el asesinato de tres jóvenes en Chochó, Sucre

En medio de una audiencia virtual, la Fiscalía presentó el preacuerdo que se firmó con el excoronel Benjamín Núñez por su participación en la retención ilegal y asesinato de tres jóvenes en el corregimiento de Chochó, Sucre.

En la negociación, la Fiscalía estableció una condena de 29 años de cárcel contra quién era el comandante operativo de la Policía de Sucre cuando ocurrieron los hechos, por los delitos de homicidio agravado, manipulación o alteración de material probatorio y privación ilegal de la libertad.

En medio de la diligencia, el excomandante rompió en llanto mientras pedía perdón por los actos que reconoció que él cometió.

“Por cosas de la vida y situaciones del contexto de orden público que vivíamos tomé una mala decisión. Empieza una tragedia para esta familia, y no solo para ellos, sino para la mía. Yo quiero que la mamá y los papás de estos muchachos sepan que estoy bajo la disciplina y el rigor de Dios, por eso a la sociedad también quiero extenderle una disculpa a la institución, a mis amigos; a mi conductor Yamid Enao, un gran ciudadano, un gran policía; a Álvaro Álvares, mi escolta, quienes fueron muy leales en el trabajo; a la patrullera Diana que fue una de las primeras en llegar a atender el caso, que no tienen nada que ver con este triple homicidio que yo cometí; a Guillermo, a Leila, que me disculpen porque ellos están compareciendo a la justicia por unos errores que yo cometí y estoy asumiendo”, dijo Núñez.

El preacuerdo fue rechazado por la representante del Ministerio Público y los abogados de las víctimas, quienes, lo consideraron como injusto, además, dicen que es necesario que en la colaboración que ofrece el coronel retirado, diga quiénes fueron los policías que torturaron a los tres jóvenes causando heridas con armas blancas.

Finalmente, la juez decidió aplazar la diligencia para el 31 de marzo a las 9:00 de la mañana mientras analizan toda la información para tomar una decisión.

