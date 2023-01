Extranjero denuncia que fue víctima de un "secuestro exprés" en Cartagena; le robaron 10.000 dólares

Un ciudadano americano, que se identificó como Johnathan Díaz, denunció a través de un video en redes sociales que fue víctima de un " secuestro exprés" por más de dos horas en la ciudad de Cartagena.

El extranjero relató que, tras abordar un vehículo junto a una mujer que conoció en una aplicación de citas, cinco hombres con un arma de fuego se subieron al mismo, lo intimidaron, golpearon y obligaron a darle contraseñas de sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

“Soy de Baton Rouge, Luisiana, de los Estados Unidos de América, hace poco vine a Cartagena de vacaciones. El sábado 28 estuve en el Hotel Hilton Cartagena y en una aplicación de citas (Bumble) conocí a una chica y habíamos quedado para almorzar y quedamos en encontrarnos aquí en el hotel a las 2:00 de la tarde. Me subí al vehículo, nos dirigíamos a almorzar y lentamente el auto se detuvo y cinco hombres se subieron al auto con una pistola apuntándome a la cabeza”, contó.

El extranjero, además, aseguró que estos hombres lo torturaron, al punto de casi estrangularlo para lograr que les entregara el dinero. En total le robaron más de 10.000 dólares.

“Comenzaron a estrangularme, a sentarse sobre mí, a sujetarme, y me secuestraron en el carro durante dos horas y medias. Manejamos mientras me torturaban, me obligaban a darles contraseñas, hicieron transacciones a cuentas de Western Union, transacciones de Paypal, hicieron varias compras con mis tarjetas de crédito, en total fueron más de 10 mil dólares robados y todo el tiempo que esto pasaba no sabía si iba a vivir o morir”.

En el video, que habría sido compartido por una persona que auxilió a Díaz tras encontrarlo en una zona apartada a las afueras de la ciudad, el extranjero señala que quiere advertir sobre este tipo de situaciones que se están presentando en la ciudad.

“Esto es algo que definitivamente ha estado sucediendo, descubrimos que no es el primer caso, ya ha habido múltiples casos donde pasa lo mismo, y quiero advertir a cada uno de los turistas que vengan a Cartagena que este es un problema que está siendo ignorado, así que por favor ayuda”, dijo.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Cartagena indicó que la denuncia ya es atendida por el grupo Gaula y que se están haciendo verificaciones con cámaras de seguridad y establecimientos comerciales para identificar el vehículo.

“Este es un caso atípico que sucede aquí en la ciudad, donde estamos haciendo ya todas las verificaciones de las cámaras de seguridad del lugar para poder determinar el tipo de vehículo a través del cual es sacada esta persona del lugar de los hechos. Nuestro grupo Gaula se encuentra al frente de todas las verificaciones y la investigación del caso, y poder detectar el modus operandis que utilizan estas personas inescrupulosas con los extranjeros”, sostuvo el coronel Wilson Parada, comandante de la Policía de Cartagena.

