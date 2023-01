Militar (r) será el encargado de definir sanción en la JEP contra secretariado de Farc por secuestro

En noviembre, la Sala De Reconocimiento de la JEP le presentó al país una resolución de conclusiones en la cual determinaba que el antiguo secretariado de las Farc había aportado verdad y reconoció su responsabilidad en los casos de secuestro que ocurrieron durante el conflicto armado.

Esto quiere decir que, en este caso, el antiguo secretariado no irá a la cárcel y cumplirá una sanción restaurativa. La sentencia la emitirá la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, tras analizar la resolución de conclusiones.

Publicidad

A dicha sala ya llegó la resolución y, por sorteo, el reparto le correspondió al magistrado Camilo Suárez, un exmilitar que fue magistrado del Tribunal Superior Militar entre 1992 y 2016 y quien ya avocó el conocimiento del caso.

“AVOCAR el conocimiento del Caso No. 01 'Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP' en cuanto a la resolución de conclusiones No. 02, junto con sus anexos y respecto de los comparecientes individualizados en el Auto No. 19 de 2021 del último Secretariado de las FARCEP”, se lee en el auto conocido por Blu Radio y firmado por el magistrado.

Esto significa que, ahora, un exmilitar será el encargado de llevar el caso y emitir sentencia, dependiendo de la ruta de trabajo que él mismo decida lo podría hacer solo o junto a otro magistrado de la sección.

Suárez tendrá la tarea, entre otras, de evaluar la responsabilidad desde el punto de vista penal y en el mismo sentido deberá verificar si la participación política del secretariado es incompatible o no con la sentencia que se le imponga en el caso de secuestro.

Publicidad

Le puede interesar: