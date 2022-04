Familia de comerciante secuestrado en Bolívar ofrece $1.000 millones de recompensa por información

Mil millones de pesos es la recompensa es que está ofreciendo la familia de Víctor Téllez Rizcala, un comerciante de 28 años que fue secuestrado en zona rural del municipio de Santa Rosa, en el sur de Bolívar .

El padre del joven comerciante, el conocido empresario minero Víctor Téllez Vargas, aseguró en diálogo con BLU Radio que aún no tienen pistas del paradero del joven, y pidió ayuda a la ciudadanía para encontrarlo. La familia ofreció una recompensa de 1.000 millones de pesos a quien entregue información sobre su cautiverio.

“Hoy me está sucediendo a mi como le ha sucedido a mucha gente, uno hasta que no lo vive no lo siente, y sí sería muy bueno que la gente se vincule (…) Yo agradezco mucho el apoyo, las cadenas de oración, y espero que todo salga a buen término. Yo le pido a la gente que me colabore dando información, y a la gente que lo tiene detenido también le pido que le respete la vida”, dijo, al tiempo que aseguró que no habían recibido amenazas.

De acuerdo a las autoridades, el secuestro de Téllez Rizcala se produjo en horas de la tarde de este domingo en la vereda San Benito, a unos 20 minutos del casco urbano, cuando hombres fuertemente armados ingresaron a su finca.

El secretario de seguridad del departamento de Bolívar, José Carlos Ardila, señaló que en esta zona del departamento hay presencia de varios grupos armados organizados, y que una vez conocido el hecho, se iniciaron todas las labores de búsqueda.

“Afrontamos una situación delicada en todo el país y hoy desafortunadamente nos han secuestrado a un joven a tan solo 19 minutos del casco urbano de Santa Rosa del Sur. El esfuerzo y trabajo de las autoridades en la zona es bien reconocido, pero definitivamente nos enfrentamos a una situación en la que confluyen hoy distintos actores armados con claros intereses de desestabilizar y dañar la tranquilidad de nuestras familias”, sostuvo.

