Gerente del hospital de Malambo denuncia al alcalde Monsalve por acoso laboral

Tras ser removida de su cargo, la gerente del Hospital de Malambo, Eimy Camargo Molina, presentó una denuncia ante la Procuraduría Provincial de Barranquilla contra el alcalde del municipio, Rummenigge Monsalve, por el supuesto acoso laboral que sufrió durante su gestión.

Según Camargo Molina, el miércoles 9 de junio fue notificada por parte de la Administración Municipal de la aceptación de renuncia a su cargo como gerente de esta entidad, ante lo cual afirma que no tomó la decisión de renunciar de manera libre y espontánea, sino que fue obligada a firmar la carta.

“El día que el alcalde Monsalve me posesionó como gerente, me hizo firmar una carta de renuncia. Esto con el argumento de que no me entregaban el nombramiento si no firmaba el documento. Bajo esta presión y creyendo en su palabra, de que esto solo hacía parte de un protocolo, accedí. Hoy me llevo la sorpresa de que llega a mi oficina un acto administrativo, con la aceptación de una renuncia que en ningún momento he interpuesto”, explicó Camargo.

La bacterióloga expresó que desde enero realizó una solicitud de intervención preventiva ante la Procuraduría Provincial de Barranquilla contra el alcalde Monsalve por considerar que sus actuaciones constituían un acoso laboral.

Camargo Molina aseguró que presentó un recurso de reposición contra este el administrativo.

Publicidad

"Sin embargo, sin que haya sido resuelto este recurso y de forma arbitraria, procedieron a nombrar como gerente al médico de esta entidad, Heger Buelvas", precisó la funcionaria en un comunicado de prensa.