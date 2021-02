"Me llena de esperanza": emotivo relato de enfermera que recibirá primera vacuna de COVID en el país

Verónica Luz Machado, la enfermera jefe de la unidad de cuidados intensivos del hospital de Sincelejo, Sucre, que será la primera persona en recibir la vacuna contra el COVID-19 en el territorio nacional, habló en Mañanas BLU sobre la designación y los difíciles momentos que ha vivido en su desempeño profesional debido a la pandemia del coronavirus.

“Me llamó el presidente Duque y me agradeció por el trabajo que hacemos los trabajadores de la salud; me escogieron, seguramente, como una recompensa por la lucha para salvar vidas”, declaró la trabajadora médica.

Machado reveló que pensó renunciar en la pandemia debido a la alta exigencia y el miedo que tuvo de contagiar del mortal virus a su familia.

“La vacuna me llena de esperanza y alegría y la certeza de que podremos tener nuevamente la vida como la teníamos antes. Vi morir a varias personas en un mismo turno, eso para mí fue grande”, declaró.

“Me aterroricé porque yo decía, Dios mío, no me quiero contagiar, no me quiero morir, tengo una hija que depende de mí. Tengo una familia que me espera. El momento más duro fue ese. Sobre todo, por ser un virus nuevo. No sabíamos cómo actuar, no teníamos los conocimientos, a pesar de que nos daban capacitación”, añadió.

Machado dijo que son falsas las versiones que aseguran que fue elegida para recibir la primera vacuna por ser uribista.

“No solamente yo, todos mis colegas, estudiamos una carrera. Nuestra vocación es servir y salvar vidas. Aquí ninguno está inclinado por ninguna parte política”, respondió.

Escuche a Verónica Luz Machado: