Iker Casillas arremetió contra el VAR en Twitter

El guardameta español Iker Casillas, campeón del mundo en 2010, confesó este domingo que no entiende "muy bien el uso del VAR" porque, en su opinión, el árbitro argentino Néstor Pitana señaló "una falta que no es a Antoine Griezmann" en la jugada del primer gol de Francia ante Croacia (4-2).

Lea también: El mensaje que dejó Iker Casillas para James y Pepe

Publicidad

"Sinceramente, no entiendo muy bien el uso del VAR. El árbitro señaló una falta que no es a Griezmann. Gol de Francia en esa acción. No pasa nada", escribió Casillas en su perfil de Twitter

Sinceramente, no entiendo muy bien el uso del VAR. El árbitro señala una falta que no es a Griezman. Gol de Francia en esa acción. No pasa nada. — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 15, 2018

Publicidad

La publicación tuvo un alcance de 25 mil personas aproximadamente y obtuvo al menos 55 mil comentarios por parte de cientos de seguidores de Casillas.