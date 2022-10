Imputan nuevos cargos al coronel Benjamín Núñez, señalado de participar en asesinato en Chochó

En medio de una audiencia virtual, la Fiscalía amplió los cargos contra el coronel Benjamín Núñez, señalado de participar en el crimen de tres jóvenes en el corregimiento de Chochó , Sucre, el pasado 25 de julio.

Durante la diligencia, que se llevó a cabo la tarde de este miércoles, el fiscal le imputó nuevos cargos por los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios en concurso homogéneo con el delito de falsedad ideológica en documento público.

Publicidad

Esto, luego de que según el ente acusador, Núñez convocara una reunión en la que les indicó a los otros patrulleros los términos de cómo debía ser redactado el informe sobre lo ocurrido con los tres jóvenes.

“Ese 25 de septiembre en horas de la noche usted recibió en su oficina a los patrulleros de la policía del grupo de infancia y adolescencia, quienes al pasarle el informe de los hechos ocurridos, acordó los términos en los que se presentaría el informe, consignando en dicho documento público y oficial que los jóvenes, al llegar al punto conocido como la intercepción, se encontraban heridos, lo que no corresponde a la verdad”, relató el fiscal durante la audiencia.

Posterior a este hecho, el fiscal narró que al día siguiente la teniente María Camila Buriticá Valencia, quien tenía adscrita la camioneta en la que fueron asesinados los jóvenes, ingresó a presentarle el reporte en el que le indicaba que el vehículo tenía orificios de la balas en el platón y que una llanta estaba estallada por el paso de uno de los proyectiles.

Publicidad

“Usted acordó que se debía reparar dicho rodante, lo que en efecto ocurrió ya que al presentar a los funcionarios del CTI el vehículo, el mismo se encontraba en perfectas condiciones”, señaló el representante del ente acusador.

Para sorpresa de los familiares de las víctimas y sus abogados, a Núñez, la Fiscalía no le imputó el delito de tortura, que era el más esperado.

Publicidad

El abogado Anibal Garay, uno de los representantes de víctimas, indicó que lo ocurrido llama mucho la atención.

“Dejamos la anotación, porque no comprendemos de que siga insistiendo en que no existe el delito de tortura para el ciudadano presente. Llama la atención que la fiscalía no cuente con elementos para imputarle al coronel tortura y sí lo tenga para los otros procesados”, señaló el abogado Garay.

Vale recordar que al coronel Benjamín Núñez inicialmente le habían sido imputados cargos por el delito de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y ocultamiento de material probatorio.