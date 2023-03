Increíble: extorsionistas estarían usando servicios de taxi para cobrar "vacunas" en Barranquilla

Un sargento (r) de la Policía de Barranquilla es la nueva víctima por extorsión en el área metropolitana de Barranquilla , pero no porque le estuvieran exigiendo alguna cuota económica, sino porque los servicios que presta como Indriver fueron utilizados para el cobro de una "vacuna" a través de la entrega de un paquete.

Cuenta el sargento (r) que tomó un servicio hacia las 4:40 de la tarde de este miércoles en la carrera 46 con calle 68, barrio Boston, de una persona llamada ‘Dylan’, quien lo llamó para pedirle que fuera por su novia en el barrio Las Nieves, sur de Barranquilla, para movilizarla hasta la primera dirección.

"Yo venía subiendo por la carrera 46 con calle 68 y me salió el servicio, el cual acepté dado que me encontraba cerca del supuesto lugar de recogida. Yo me quedé esperando en la dirección que colocaron, el muchacho, llamado 'Dylan', me llamó y me pidió que fuera por su novia en el barrio Las Nieves", relató.

Cuando el sargento (r) llegó al punto de encuentro se dio cuenta que no había nadie esperándolo, por lo que le escribe mediante el aplicativo a ‘Dylan’, quien le insiste en que espere a su novia unos minutos más y que le va a reconocer el tiempo de espera, pues ya habían pasado alrededor de 40 minutos en el sector mencionado.

Publicidad

Sin embargo, minutos después, el llamado ‘Dylan’ le dice que ya no abordará su novia, sino que en un local de aluminios de la zona le entregarán un paquete. El sargento (r), al consultar con el dueño del local, se dio cuenta de que todo se trataba de una estafa o de una extorsión, pues le indicaron que ‘Dylan’ era un extorsionista del municipio de Malambo que se hacía pasar como pasajero.

"Cuando yo empiezo a hablar con el dueño del local este me dice que todo se trata de una farsa y que va a colocar una denuncia ante el Gaula Militar. Es ahí cuando yo reporté la queja ante el aplicativo para que se tomen las medidas y me den respuesta en materia de seguridad, ya que esa persona cuenta con el número de mi placa y mi teléfono celular", acotó.

Publicidad

El sargento (r) espera que la plataforma Indriver pueda tomar correctivos, pues, aunque no recibió ningún paquete, tampoco dinero en efectivo, por lo que aseguró que su vida se vio en peligro en medio del cobro de la extorsión.

Le puede interesar este contenido: