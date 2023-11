Joven escritor revivió a Diomedes Díaz con inteligencia artificial para que leyera su novela

Con una apuesta creativa que mezcla tecnología y cultura, Camilo Peñalver, un joven escritor y creador de contenidos samario, ha causado sensación en redes sociales con un video innovador donde emplea inteligencia artificial para simular la voz de Diomedes Díaz.

Este video, que ya acumula más de 40 mil visualizaciones en TikTok, no solo revive la icónica voz de Diomedes, sino que la coloca en un contexto nuevo y emocionante a la leyenda vallenata.

La novela, ambientada en San Valo, una ciudad ficticia en la Costa Caribe colombiana, narra la vida de Carlos, un joven de 21 años enfrentando un ciclo de descontento y desafíos que van desde lo absurdo hasta lo profundamente arraigado en su entorno. La voz de Diomedes, gracias a la tecnología de IA, añade una dimensión única a la experiencia narrativa, conectando a los oyentes con el espíritu de la región.

En una entrevista con Blu Radio, Camilo Peñalver detalló de dónde nació esta particular idea de poner a leer literatura al Cacique de La Junta.

“Este contenido nace al ver los videos que se convierten en tendencia en redes sociales, donde los cantantes simulan cantar la música de otros cantantes. Un día pensé: ‘de esto veré a Diomedes cantando rock’, pero nunca sucedió. Como no se daba, me propuse simular la voz del Cacique, pero no cantando, sino leyendo mi novela”, aseguró.

Este logro de Peñalver no es solo una muestra de su habilidad técnica y creativa, sino también un reflejo de su visión para Gurwi, un proyecto destinado a empoderar a Latinoamérica en la narrativa global.

@camilopenalver ¿Qué pasaría si Diomedes Díaz, icono del vallenato, fuera revivido por Uso Carruso y Chepe Fortuna y decidiera convertirse en profesor de literatura?

El samario busca transformar la percepción de la literatura, mostrándola como un medio vivo y accesible, alejándose de la tradición de centrarse únicamente en autores consagrados.

Con este contenido, el joven escritor espera despertar el interés de las personas en leer su novela, que ha sido reconocida y ganadora del premio FODCA en la categoría de novela inédita y presentada en la pasada Feria del Libro de Santa Marta.

