Joven identificado como "femenino" en registro de nacimiento busca indemnización 22 años después

José Gregorio Donado Peña nació hace 22 años en Barranquilla. Pese a su condición sexual masculina, un error de registro en el documento de nacido vivo lo llevó a tener vida legal bajo la categoría de “femenino”; una condición de la que no advirtió su familia sino hasta cuando cumplió 16 años y se iba a graduar del colegio. Desde entonces carga en su bolsillo con una tarjeta de identidad marcada en la casilla de sexo con el texto “sin identifcación”.

El problema de José se agudizó cuando cumplió la mayoría de edad y en la universidad en la que estaba estudiando ingeniería le exigieron su cédula. En aquel momento se dirigió a la Registraduría , donde lo enviaron a la clínica en la que nació, luego a una notaría y así pasaron meses, como una pelota de ping pong, de un lado al otro. Fue entonces cuando decidió salir del juego: dejó la universidad y se resignó a no tener cédula de ciudadanía.

“No pude seguir estudiando, no he podido tener cédula. He sufrido de bullying. He perdido propuestas laborales en el extranjero”, manifestó el joven.

Actualmente, Donado trabaja en Medellín, donde pudo conseguir una actividad que le genera ingresos. Todo desde la informalidad, porque no puede cotizar salud, pensión o ARL. Incluso tiene una hija de año y medio a la que no ha podido darle su apellido.

Irónicamente, lo que no pudo resolver en casi seis años, Johan Ariza, registrador especial de Barranquilla, lo solucionó en diez minutos. Según explica, la madre de José llegó a las instalaciones ubicadas en el centro de la ciudad donde rápidamente solucionaron el problema.

“Era algo que se podía corregir reemplazando el registro, revisando la condición sexual de la persona y arreglarlo. Pudimos corroborar esto y procedimos inmediatamente a corregir el sistema, vinculando el sexo al joven José, por lo que desde hoy puede tramitar su cédula en cualquier Registraduría del país”, manifestó el funcionario.

El daño causado debe ser resarcido. Al menos así lo ve José, quien prepara una demanda para ser indemnizado por todos los ingresos que dejó de percibir ante lo sucedido.

“Voy a meter una tutela con abogado porque el estado tiene que pagarme todo lo que me ha afectado. La universidad porque por ellos perdí esa oportunidad, los sueldos que no percibí, la manutención de la niña”, indicó el afectado.