Jóvenes se enfrentaron a puños y patadas a las afueras de un colegio en Galapa, Atlántico

Un aparente lío pasional estaría detrás de la riña que protagonizaron dos jóvenes a la salida de la Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa, quienes se habrían citado para pelear por una muchacha y terminaron enfrentándose hasta con los policías que llegaron a solucionar la gresca.

Curiosos grabaron el enfrentamiento y el video rápidamente se viralizó en redes sociales; sin embargo, la identidad de los jóvenes no ha sido esclarecida y el colegio investiga si son o no estudiantes, pues si bien los involucrados no portaban uniformes, el caso ocurrió justo el martes en el que todos los alumnos asistieron a clases en ropa particular para festejar el Día del Hombre.

"Estamos tratando de identificar quiénes intervinieron en la pelea que, según tengo entendido, fue por algo insignificante, pero bueno, hoy estamos analizando todo esto, porque aquí no dejamos cabo suelto. Si los niños cometen un error, inmediatamente el colegio lo asume", manifestó la rectora del plantel Carmen de Manotas.

Durante la primera hora de clases de este miércoles, los directores de grupo estuvieron reunidos con sus estudiantes para reflexionar y ahondar en lo sucedido.

Luego habrá una reunión de padres de familia para analizar la situación y tomar medidas correctivas, de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Convivencia.

