Juez revoca medida de aseguramiento y ordena libertad de la expresidenta del Concejo de Cartagena

El juzgado 11 Penal Municipal de Cartagena con función de control de garantías revocó la medida de aseguramiento de la expresidenta de Concejo Distrital, Gloria Estrada, su pareja sentimental, Martín Barreto; y el empresario Avelino Villamizar, capturados el pasado mes de enero en un vehículo con un kilogramo de cocaína.

De acuerdo con el juez Guido Guillermo Guevara, el material probatorio aportado por la defensa durante la audiencia de solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento, entre ellos videos de la trasgresión de la cadena de custodia de la droga y las declaraciones de los agentes de Policía a quienes se les habría propuesto implantar la droga en el vehículo, ponen en entredicho el operativo y la labor de los agentes de Policía que participaron en esta captura.

“Lo que le permite al despacho decir donde se soporta la credibilidad de los argumentos de la defensa, es la entrevista del señor Sergio Martínez, del señor Miguel Navarro, ambos patrulleros de la Policía Nacional, que fueron tocados por el señor Alexander Salas (agente coordinador del operativo), la forma en la que se ejecutó el procedimiento sin grabación del momento en que fue encontrada la sustancia estupefacientes (…) Todas estas situaciones, como lo dijo la delegada del Ministerio Público, crean un mar de dudas que, indudablemente, le dicen al despacho que debe a favorecer a quienes hoy se encuentran privados de la liberad”, detalló el juez para amparar su decisión.

En medio de la audiencia, el juez además señaló que la forma en la que se ejecutó el procedimiento de captura muestra que había un interés especial en la expresidenta del Concejo de Cartagena, de tal forma, que, pese a que en el vehículo iba una cuarta persona, solo fueron capturadas tres.

“Su único objeto era revisar el vehículo donde se encontraba la señora concejal Gloria Estrada (...) Resulta bastante extraño, contra natura, contra la ley y contra todo precedente que se haya manejado desde los inicios del sistema penal acusatorio, la forma cómo se ejecutó esta captura, ¿cuál fue el racero que tuvo este agente de policía para seleccionar?, ¿por qué no se capturó a Braulio Vanegas Buelvas? si el señor estaba dentro de la camioneta cuando el policía toca la ventana de la señora Gloria Estada, ¿por qué no lo capturaron sí estuvo en todo momento en la escena?”, sostuvo.

Fiscalía y Procuraduría no se opusieron a la revocatoria

Los delegados de la Fiscalía y la Procuraduría no se opusieron a que se revocara la medida de aseguramiento, tras el material probatorio aportado por la defensa de Estrada.

La delegada de la Procuraduría señaló que, aunque hay varios elementos por aclarar como por qué los testigos aparecieron varias semanas después de que se llevarán a cabo las primeras audiencias concentradas, y la credibilidad de los agentes de Policía que no denunciaron en su momento el presunto ‘falso positivo’ en contra de la exconcejala, en esta audiencia se revelaron pruebas sobrevinientes que deben ser investigadas a profundidad.

“Se trató un falso positivo”: defensa de Gloria Estrada

La defensa amparó su solicitud en que el caso de Estrada y su pareja sentimental se trató de un falso positivo de la Policía orquestado por un edil de la Localidad 2 y un exalcalde local de la ciudad.

Entre las pruebas presentaron la denuncia penal y los testimonios de dos agentes de la Policía, que, según la defensa, aseguran que fueron contactados por el agente Alexander Salas, quien habría coordinado el procedimiento para supuestamente implantar la droga en el vehículo.

Durante la audiencia, los abogados de Estrada además revelaron el audio de una conversación entre un capitán activo de la Policía, que ya no está asignado a Cartagena, y Martin Barreto, novio de Estrada, en donde el oficial habla de cómo se habría orquestado el plan entre los uniformados, y un edil que ofreció 40 millones de pesos por el operativo.

“¿Tú no tienes dos pelados en la Sijín que sean firmes? Es que necesito ponerle algo a alguien. Entonces yo le dije, pero a quién, y él me dijo que a un mancito que lo andaba jodiendo a él y a Andy, el alcalde local que lo habían suspendido (…) Entonces yo le dije, pero a quién, y él me dijo: Gloria Estrada, yo no me quedo con eso (…) Hay 40 millones, hay cuarenta tablas, ya hay gente que los va a poner, entre esos estoy yo, pa’ ponerle algo en el carro, una pistola y una vaina de coca”, se escucha en apartes de la conversación divulgada como parte de las pruebas de la defensa.

Entre sus argumentos, también señalan que videos de cámaras de seguridad muestran que los ocupantes del vehículo ingresaron al mismo sin ningún paquete, y que además los uniformados no capturaron a un cuarto ocupante del automotor porque su objetivo principal era Estrada y su pareja sentimental. Además, que los uniformados fueron directo al lugar donde se encontraba la droga, sin que se dieran a la tarea de revisar alguna otra área del vehículo.

