Lágrimas de alegría: hermanas se reencontraron tras 60 años de incertidumbre en Barranquilla

Un video que hace varios meses se volvió viral en redes sociales de una señora discutiendo con su nieta mientras tiraba un vaso de agua al piso, fue la pieza clave para que las hermanas Pineda Gil pudieran reencontrarse, luego de perderse el rastro por más de 60 años.

Como si la sangre llamara, un día llegó al celular de Elsyda Gil, quien vive en Cúcuta, un enlace del video que en su momento la hizo reír a la familia, pero que después captó su atención porque aquella mujer molesta era igual a su madre.

Fue entonces cuando empezó a enviar mensajes a la cuenta que publicó el video a preguntar cómo se llamaban sus familiares, para confirmar el palpito de que la mujer de la broma era su hermana perdida.

“Yo siempre tuve su nombre en mi cabeza. Yo busqué nombres con apellidos que coincidían con los nuestros. Le escribí a sus cuentas, les dije que estaba buscando a mi hermana", cuenta Elsyda, quien de inmediato compartió la información con su hermana mayor María del Carmen, pues debía contarle a Isabel que ella era una hija fruto de otra relación de su madre.

Ahí empezamos y nos dimos cuentas que coincidían nuestros datos. Ahí mismo nos hicimos videollamada. Eso fue espectacular precisó.

Desde entonces empezaron a conversar, pero la crisis por la pandemia dificultó la posibilidad de viajar. Hasta que finalmente esta semana pudieron reencontrarse estas mujeres adultas, siendo que María del Carmen e Isabel desde niñas no se veían, cuando sus padres se separaron y las apartaron, pues una fue tomada por su padre y otra por la madre.

“No supe más nunca de nadie, fue como si la tierra se los hubiera comido. A mí me preguntaban por mi familia y yo decía que no sabía. Como ellos no me buscaban, yo no los buscaba. Pero para mí siempre fue algo muy doloroso”, cuenta Isabel, quien a su vez se llevó la sorpresa de que Elsyda era una nueva hermana.

Sin embargo, la historia de búsqueda continúa para estas mujeres, quienes tienen una cuarta hermana sin encontrar, se llama María Elena Pineda Gil. “No sabemos si está viva o qué, pero sería bueno encontrarla”, señala Elsyda.

