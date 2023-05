Líder campesino de Codazzi denuncia amenazas por "negarse a tener acercamientos con grupos armados"

Hombres en motocicleta merodeando su casa, mensajes a través de terceros y ahora una llamada telefónica de alguien que se identificó al otro lado de la línea como Aníbal Guerrero, comandante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia , mantienen en zozobra a Dairo Bayona, líder campesino y defensor de derechos humanos.

Bayona, precandidato a la Alcaldía de Codazzi, Cesar, afirma que el supuesto comandante del Clan del Golfo, después de exigirle detalles sobre su candidatura, lo amenazó porque se negó a sostener una reunión con este grupo en la Serranía del Perijá.

"Ante mi negativa de tener algún tipo de acercamiento con grupos armados al margen de la Ley, el señor Aníbal Guerrero me manifestó textualmente: 'usted es una persona que nos abre o nos cierra las puertas en esta zona, dígame si está conforme o inconforme con nuestra presencia'", contó Bayona.

"Mi respuesta fue un 'no' rotundo, lo que dio paso para las siguientes amenazas: bueno, doctor, usted no nos cierra las puertas a nosotros, se las cierra usted mismo. Usted entenderá que cada acción tiene una reacción, cada quien se labra su propio destino y si la orden es desplazar o que usted no trabaje en esta zona, yo solo cumplo'", agregó el precandidato.

Dairo pide protección para él y su familia, pues teme que en cualquier momento cumplan las amenazas y atenten contra sus vidas o los obliguen a salir de Codazzi, como lo advirtió el supuesto comandante, quien se mostró dispuesto a hacerlo salir de la población.

Esta denuncia se conoce una semana después de que la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por la presencia de grupos armados en Codazzi, donde incluso han desarrollado la mal llamada "limpieza social", asesinando a jóvenes en condición de vulnerabilidad.

Hago pública las amenazas que me hace el Clan del Golfo, no claudicaremos en nuestro proceso de construcción de poder popular.

Nuestra aspiración a la alcaldía de Codazzi es una iniciativa del pueblo y solo a él nos debemos. pic.twitter.com/2ofVwCMGDD — Dairo Bayona Ramírez (@dairobayonar) May 18, 2023

