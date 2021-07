Lluvias y vientos huracanados no dan tregua en Providencia

Como "terribles" califican los habitantes de Providencia los últimos cuatro días vividos en la isla, donde una vez más, casi a la intemperie, han tenido que soportar fuertes vientos y tormentas eléctricas.

"Llevamos varias noches en vela, me duele la garganta porque me resfrié con tanta agua que nos ha caído y que hemos tenido que sacar de las carpas. Me la paso rogando a Dios que no se lleve mi carpa como otras que han salido volando con las brisas", cuenta Arelys Fonseca, residente.

Y es que en el aire, como las carpas que volaron con los fuertes vientos, siguen decenas de familias en medio del invierno. "Hasta ahora no vemos ni un refugio dónde ir por si algo ocurre. Las carpas que nos dieron ya tienen huecos y la brisa las sigue destruyendo. El agua se mete nos inunda todo", narra Zully Archbold, otra de las damnificadas.

La situación los hizo volcar de nuevo a las calles para exigir soluciones de vivienda definitivas, pero dicen que nadie los escucha.

Estuvimos en esta emergencia y no se apareció nadie en lo absoluto, ninguna autoridad llegó a ver qué pasaba con la gente y qué se podía hacer. Cada vez que hay alguna visita oficial (del Gobierno), ahí es cuando se ponen las pilas para llegar a la comunidad y prometerle cosas para que se calme y no proteste sostuvo Fonseca.

Así las cosas, los isleños insisten en que están desprotegidos, mientras la ola invernal, acompañada de una nueva temporada de huracanes, no da tregua.