Loretta Sterling y sus dos ‘milagros’ después del cáncer de mama

Loretta Sterling fue diagnosticada con cáncer de mama el 1 de agosto del 2013, luego de acudir al médico con la sospecha de sufrir la misma enfermedad por la que murió su madre y el autoexamen que le advirtió que algo estaba de más en su pecho.

"Un día cualquiera me sentí una bolita en el seno izquierdo y eso me alertó muchísimo. Me llené de mucho miedo, no estaba preparada, lo primero que pensé fue: en cualquier momento me voy a morir", recordó la comunicadora social y periodista.

Actualmente, después de diez cirugías, nueve ciclos de quimioterapia y 18 radioterapias en cinco años, Loretta dice ser testigo de tres milagros de vida: el de ella, su hijo Emanuel, que hace tres años nació sano y salvo tras haber pasado por tratamientos ofensivos, y Salvador, el bebé que espera a dar a luz en un par de meses. Loretta se hizo naturalmente madre, aun cuando los médicos lo habían diagnosticado imposible.

"Cuando empecé mi primer ciclo de quimioterapias, el médico me dijo que, si quería ser madre, tenía que congelar mis óvulos. Lloré mucho esa noche, pero dije que no me haría ningún tratamiento, si Dios me quería dar hijos, me los daría ", afirmó la sobreviviente.

