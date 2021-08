Medallista olímpico Anthony Zambrano contó detalles desconocidos de su vida

Un camino duro, con muchas espinas que como él mismo dice se "ha sacado en la pista", ha tenido que recorrer el atleta Anthony Zambrano desde muy niño para poder alcanzar sus sueños.

Estudió su bachillerato en el colegio María Cano, una institución pública en el sur de Barranquilla donde su profesor de educación física Ezequiel Suárez lo mandó a correr para que quemara energías, pero como él mismo lo cuenta, terminaron llevándolo a en los juegos de Tokio. en los juegos de Tokio.

Ezequiel quiso quemarme las energías, pero mira las energías por donde van. Campeón olímpico y campeón mundial contó entre risas.

El atleta, nacido en Maicao, La Guajira, pero barranquillero de corazón, recordó que terminó el bachillerato en el centro de reeduación el Oasis junto a jóvenes que buscaban resocializarse.

Allí, aunque nunca ha sido llamado por las autoridades, le brindaron un espacio para entrenar y terminó siendo un gran ejemplo de superación.

“Yo no terminé con personas de la escuela, son que me dieron un espacio como para que yo entrenara y terminara el colegio en el Oasis, con las personas que están presas y han cometido homicidio, yo me gradué con ellos", precisó.

"Creo que yo como un ejemplo para esas personas, que uno tiene segundas oportunidades y pude cambiar lo malo que ha hecho”, relató Zambrano.

Estos detalles desconocidos de su vida, los contó en una conversación vía streaming con el alcalde Jaime Pumarejo, quien además le indicó que en Barranquilla lo esperamos para darle un recibimiento triunfal con carro de bomberos y caravana por toda la ciudad.