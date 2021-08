Anthony Zambrano tras ganar medalla de plata: “Corrí lesionado, hasta pensé dejar los Olímpicos”

El atleta guajiro Anthony Zambrano, ganador de la medalla de plata en los 400 metros de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 , reveló que corrió lesionado. El colombiano obtuvo un tiempo de 44.08 segundos en la distancia, detrás del bahameño Steven Gardiner (43.85 segundos) y superando al campeón mundial granadino Kirani James (44.19 segundos).

Zambrano dijo que la lesión que tiene le impedirá competir en la clasificación de la categoría relevos 4 x 400, pero que su objetivo es esperar a que sus compañeros clasifiquen para sumarse a la final.

"Para mí este año fue lo peor. Pensé dejar los Juegos Olímpicos a un lado porque he tenido muchas lesiones. Mucha gente dice, ‘Zambrano está bien’, pero no saben el esfuerzo y dedicación que he tenido", sostuvo.

"Dos días antes de la clasificación tenía un dolor en el cuádriceps muy fuerte y mis entrenadores me dijeron, ¿vas a correr? Dije, vamos a poner todo en manos de Dios y lo que se pueda hacer. Gracias a Dios se cumplió el objetivo", añadió.

Zambrano envió un mensaje de esperanza a los colombianos y habló de la gran motivación que representa su mamá, Miladys Zambrano de la Cruz.

"Vine a esta vida a darle éxito a mi país, a quitar todos los mitos, todos los récords que hay. Todas las personas que no puede hacerse, les digo, se hace. Primera vez en la historia que corro en 43 segundos, primera que soy subcampeón olímpico", añadió.

“Llevo casi un año fuera del país sin mi madre, aparte de que soy hijo único, y todo lo hago por ella”, contó.

