Medicina Legal no entrega cuerpo de hombre porque registra que murió hace 6 años

El cuerpo de un hombre que falleció el fin de semana en una clínica al sur de Barranquilla, luego de sufrir un infarto, no ha podido ser entregado debido a que su número de cédula registra ante Medicina Legal que murió hace seis años.

Publicidad

"Vinimos para que no los entregaran. Nos dicen que no sale porque aparece que hace seis años murió, con el mismo número de cédula. Entonces hay una persona ocupando el lugar de mi papá, como ya aparece uno, ya no pueden aceptar a mi papá", señala Ángel Fandiño, hijo del difunto de 60 años.

Al dolor de la pérdida se le suma la incertidumbre de lo que pueda suceder con el cadaver de su ser querido, pues una persona no puede ser sepultada dos veces en Colombia.