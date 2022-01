Miedos, desinformación y religión, causas de no vacunación contra COVID en Barranquilla: infectólogo

En clínicas de la ciudad de Barranquilla se ha registrado un incremento en un 80% de personas hospitalizadas contagiados por COVID-19 mayores de 80 años y que no tienen los esquemas completos de vacunación.

El infectólogo Iván Zuluaga, especialista de la ciudad de Barranquilla, manifestó que estos casos son muy complejos por el cuadro clínico de los pacientes que presentan comorbilidades y fuertes afectaciones en sus pulmones y, al no presentar la vacuna, aumenta el riesgo de generar, incluso, una nueva variante que pueda afectar a toda la población.

Publicidad

Las principales causas que dicen los pacientes para no colocarse la vacuna se deben en general a la desinformación y un componente sociocultural.

"En el recorrido que he realizado por las diferentes clínicas de la ciudad los pacientes me dicen que por creencias religiosas no se han vacunado, por miedo a las agujas y por fabulas que se han creído y que se manejan a través de las redes sociales”, indicó el especialista.

Publicidad

El especialista aseguró que, muy a pesar que las clínicas tiene baja ocupación de pacientes, en general, en afectaciones respiratorias por COVID-19 , le pide a las personas que aún no se han vacunado logren completar sus esquemas de vacunación con el fin de no generar más casos de contagios.

Escuche las noticias de Colombia y el mundo aquí:

Publicidad