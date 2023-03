Militar Wayuu asesinado en el Catatumbo era pescador y soñaba con ser soldado profesional

El soldado Herzel José Fernández Bonivento, de 23 años, asesinado en el Catatumbo , pertenecía a la comunidad indígena wayuu conocida como Marbacella, ubicada en zona rural de Riohacha y muy cerca al mar Caribe.

Según sus familiares, Fernández Bonivento siempre fue un joven que soñó con pertenecer al Ejército; incluso el día que anunció a sus primas, hermanas y demás allegados que se iría a prestar el servicio al interior del país, varios de ellos se opusieron

"Él me decía que no iba a volver y yo le preguntaba que cuando le daban permiso y él me contestaba que él no sabía si volvía y yo le respondía que por qué él decía eso", dijo Araselis Fernández, hermana de uno de los soldados wayuu asesinados en el Catatumbo.

Herzel José nació en una ranchería donde, según sus familiares, escasean el agua y los alimentos, por eso se inclinó, junto a varios primos, por la pesca, hasta que varios amigos y conocidos le contaron sobre sus experiencias militares; desde allí inició el proceso para convertirse en soldado.

"Él era cariñoso y cuando estaba de descanso siempre venía a la ranchería, mis papás nunca estuvieron de acuerdo pero luego respetamos su decisión de irse para el Ejército, incluso dijo que gracias al Ejército conocía muchos lugares y decía que soñaba con seguir su carrera militar", explicó a Blu Radio su hermana.

Según los usos y costumbres wayuu, los familiares esperan el cuerpo que será sepultado en su comunidad, en medio de una ceremonia tradicional indígena que consiste en que durante dos días consecutivos su familia, amigos y allegados lo lloran y posteriormente lo entierran.

Sus familiares, en diálogos con Blu Radio, también pidieron a las autoridades justicia y el apoyo del Gobierno.

