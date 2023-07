Negocio familiar de una congresista del Atlántico fue blanco de un atentado a bala en Malambo

La crítica ola de inseguridad tocó la puerta en la familia de la representante a la Cámara y hermana del alcalde de Malambo, Atlántico, Ana Monsalve; quien denunció este sábado que el negocio de publicidad de su esposo fue blanco de un atentado a bala durante la noche de este viernes.

La congresista contó que un sujeto —de quien se desconoce su identidad— llegó a pie sobre las 9:50 de la noche y disparó en tres oportunidades contra el establecimiento comercial, sin importarle que allí se encontraban algunos trabajadores, clientes, jóvenes y hasta niños/as.

Confirmó, además, que los disparos fueron propinados directamente contra uno de los empleados y un cliente que se encontraba a las afueras del negocio ‘Mundo Print’, el cual se encontraba abierto a esa hora para surtir material publicitario para las fiestas patronales del Malambo que serán utilizadas durante el fin de semana.

La representante a la Cámara por el Atlántico, Ana Monsalve, denunció que un negocio familiar fue blanco de un atentado a bala la noche de este viernes en Malambo. Afirmó la congresista que el ataque se propinó contra un empleado y un cliente del establecimiento #VocesySonidos pic.twitter.com/t80eIiGsvM — Blu Caribe (@BLUCaribe) July 22, 2023

"Uno de los disparos iba dirigido contra un empleado y otro contra los clientes que estaban a las afueras del negocio. Ahora mismo, estamos muy preocupados y esperamos que las autoridades realicen las investigaciones del caso con resultados en el menor tiempo posible”, sostuvo Monsalve.

Publicidad

La congresista descartó que su esposo esté siendo víctima de extorsiones, sin embargo, señaló que, una hora antes del atentado, éste se encontraba en el local comercial con sus hijos.

"Estamos agradecidos con Dios porque esta situación no pasó a mayores, ninguno de los impactos de bala afectó a las personas, entre ellos niños/as que allí se encontraban. Por la inseguridad del departamento del Atlántico, he levantado mi voz en el Congreso de la República por la situación que nos azota como atlanticenses y he solicitado un debate de control político, ya que este es el mecanismo que tienen los 'bandidos' para callar, amedrentar e intimidar a los ciudadanos", expresó Monsalve.

La congresista reiteró que esperaba que se agilizaran las investigaciones para esclarecer lo sucedido y que se lograra identificar, capturar y judicializar al responsable de este ataque. "Hoy no es porque le haya tocado vivir a una congresista de Colombia vivir esta situación, es por todos los colombianos, para que vivamos en territorios libres de violencia", expresó.

Publicidad

Le puede interesar: