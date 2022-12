No nos han notificado de grabación de video de Shakira: directora del VIPS

A pesar de que ya está todo preparado para que en las próximas horas comience el rodaje del video 'La Bicicleta', en el que participarán Shakira y Carlos Vives, la directora del Vía Parque Isla Salamanca (VIPS), Patricia Saldaña, dijo que aún no tiene notificación ni soliciutd de permiso para realizar la grabación, pese a que el gobernador del Atlántico señaló que les habían confirmado que este sitio iba a ser usado como locación.

"Si han hecho solicitud de permiso directamente a Bogotá, yo aún no tengo permiso de que esté autorizado eso. Una vez ellos autorizan o recha,zan una solicitud, me lo comunican y no me lo han comunicado", comentó Saldaña.

La solicitud del permiso, en este caso, es necesario pues la Isla Salamanca está cobijada en gran parte por la declaratoria de reserva natural.