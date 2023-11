Ordenan trasladar escrutinios de Ciénaga, Magdalena, a Santa Marta

El municipio de Ciénaga, Magdalena , se sumó a los territorios donde se vive la tensión por los escrutinios electorales. En la última jornada, en esa zona del país se registró alteración del orden público.

En medio de inconformidades políticas, el juez del circuito de Plato, Jorge Escorcia, miembro de la comisión escrutadora, fue agredido y amenazado de muerte, por lo que fue escoltado por la Policía para salir del lugar.

“Me partieron el vidrio, me tocó salir escoltado con la Policía. Me dijeron que me iban a joder y efectivamente lo hicieron”, aseguró el juez Escorcia.

Por esta situación, la Comisión Regional de Moralización del Magdalena aprobó la proposición urgente de trasladar a Santa Marta el escrutinio del municipio de Ciénaga, Magdalena, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas que hacen parte del proceso.

Esta decisión ha generado controversia en algunos sectores, el senador Antonio Zabarain, aseguró a través de su cuenta de X que de efectuarse el traslado las elecciones podrían ser declaradas nulas.

