Otra mujer en el Caribe murió a manos de su pareja sentimental; comunidad lo persiguió y linchó

El asesinato de María Eugenia Romero, a manos de su expareja sentimental en San Onofre ( Sucre ), conmocionó a la comunidad en la tarde de este jueves 8 de diciembre, quienes decidieron tomar justicia por mano propia contra el feminicida.

Por esto, una vez conocieron que Romero, de nacionalidad venezolana, había muerto a cuchillazos en la cocina de su casa, emprendieron la búsqueda de su expareja, quien estaba siendo trasladado a bordo de una ambulancia hacia un hospital, pues presentaba heridas tras autolesionarse.

Ante esto, la comunidad impidió el avance de la ambulancia en la vía y le prendió fuego al vehículo, para forzar la salida del hombre, quien finalmente murió producto de los golpes que recibió.

Rechazo

Ante lo sucedido, el gobernador de Sucre , Héctor Olimpo, manifestó su rechazo y pidió calma a la comunidad, pues afectaron la única ambulancia de la zona que, en otros momento, le ha salvado la vida a varias personas.

"Una tragedia absolutamente condenable. Vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para que estas cosas no vuelvan a suceder. Lamentamos otra mujer víctima de feminicidio. Esperamos que casos como este no vuelvan a suceder, pero no podemos hacer que estos casos se vuelvan tragedias más grandes. Debemos cuidar los bienes púbicos. Esa ambulancia que quemaron nos va a hacer falta para la prestación del servicio", indicó.

