Pareja de Nicolás Petro enciende las redes: "Joden y joden, por eso no juzgo a los que dan balas"

Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro , habló en redes sociales horas después de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia hubiese negado la solicitud al hijo del presidente de trasladar su juicio de Barranquilla a Bogotá.

“Joden y joden tanto que por eso es que no juzgo a los que dan balas", señaló a través de su cuenta de X, en la noche del miércoles, 29 de noviembre. Aunque su mensaje no tenía una mención directa, Day Vásquez, su examiga y expareja del hijo del presidente, tomó para ella esas palabras, a lo que le respondió.

"Decir la verdad ante la justicia no es joder, es un compromiso con la sociedad. Y si eso me hace merecedora de balas, lo asumo", publicó Vásquez, quien en las últimas semanas ha continuado cumpliendo con la entrega de información a la Fiscalía, a partir del principio de oportunidad que firmó para permanecer libre a cambio de colaborar con la justicia, en medio del proceso que se le sigue por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La discusión se extendió, con respuestas por parte de Ojeda, quien aseguró que sus palabras no iban dirigidas contra Vásquez. "¿Quién ha dicho el nombre de la susodicha? No se crea tan importante que no todo gira en torno a usted", escribió la también modelo en una batalla que se da en un momento clave para el hijo del presidente, pues en los próximos días se conocerá la fecha para la audiencia de acusación en su contra.

